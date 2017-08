Pub

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, assegurou hoje que o plantel "está preparado para o início do campeonato", na véspera da receção ao Belenenses, da primeira jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa, o técnico reconheceu que é importante começar a prova a vencer, assumindo-se confiante que "o plantel estará preparado para encarar o jogo com a equipa lisboeta com o mesmo espírito incutido ao longo do processo de treino".

"É importante percebermos que este é um momento que marca um reinício, em que estamos a construir uma imagem. Espero que todos consigam encontrar o espírito que precisamos para encarar a competição", começou por dizer Miguel Cardoso, que esta época assumiu os comandos do Rio Ave, após a saída de Luís Castro para o Desportivo de Chaves.

Os objetivos do treinador são bem claros e já estão bem delineados na mente dos jogadores: "Queremos uma equipa competitiva em todos os jogos. O grupo absorveu e trabalhou com este espírito desde o primeiro dia. Neste momento estamos preparados para o início do campeonato".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O rendimento da equipa é algo que deixa Miguel Cardoso satisfeito, tendo em conta a pré-época realizada, ainda assim admitiu que há bastante que ainda pode ser aperfeiçoado.

"Não acredito que exista alguma equipa nesta altura que esteja dentro dos parâmetros que os treinadores querem. Não podemos esperar que a equipa esteja no mesmo momento que estará daqui a um mês ou dois. Mas isso é uma realidade óbvia e que com o desenrolar da prova e o avanço dos trabalhos será alterada", afirmou.

Para o encontro com o Belenenses, Miguel Cardoso defende que "se o Rio Ave for fiel ao que é o trabalho conjunto que tem sido desenvolvido e conseguir jogar dentro daquilo que é a proposta de jogo irá ter vantagens".

O treinador fez ainda referência ao facto de poder contar com todos os jogadores, admitindo que isso é algo bastante positivo e que traz benefícios no processo de trabalho.

"É sempre bom ter todos os jogadores disponíveis porque é sinal que o trabalho foi bom e não houveram azares. Acrescenta valias porque aumenta a competitividade e à medida que essa competitividade vai sendo maior aumenta também a qualidade do processo de treino", finalizou.

O Rio Ave recebe esta o Belenenses na segunda-feira, às 21:00, numa partida que vai ser arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.