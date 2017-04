Pub

A tenista portuguesa Michelle Larcher de Brito, número 234 do 'ranking' mundial, qualificou-se na quinta-feira para os quartos-de-final do torneio ITF (segundo escalão) de Dothan, nos EUA..

A número um portuguesa superiorizou-se à ucraniana Anhelina Kalinina, na posição 287 da hierarquia, em três 'sets', pelos parciais de 2-6, 7-5 e 6-4, garantindo a presença nos quartos-de-final.

Nessa fasel, Michelle Larcher de Brito defrontará a austríaca Barbara Haas, 171.ª na classificação mundial.

Esta será a segunda vez que as duas jogadoras se cruzam no circuito. Na primeira, em 2016, no ITF de Macon, também nos Estados Unidos, venceu a austríaca.