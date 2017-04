Pub

Ciclista italiano morreu enquanto treinava perto de casa, atingido por uma carrinha num cruzamento, revelou a Astana

O italiano Michele Scarponi, vencedor da Volta Itália em bicicleta de 2011, morreu hoje, aos 37 anos, na sequência de um atropelamento durante um treino nas imediações de Ancona, disse hoje a equipa do corredor, a Astana.

"O nosso corredor Michele Scarponi morreu esta manhã enquanto treinava na sua bicicleta perto da sua casa em Filottrano. Michele foi atingido por uma carrinha num cruzamento", escreveu a formação cazaque, em comunicado.

Scarponi estava a preparar-se para liderar a Astana na edição deste ano do Giro, que começa no próximo dia 05 de maio, na Sardenha, devido à lesão do companheiro e compatriota Fabio Aru.

Na sexta-feira, Scarponi tinha concluído na quarta posição a Volta aos Alpes (antigo Giro de Trentino), depois de ter vencido a primeira etapa da corrida, na segunda-feira.

Além da edição do Giro de 2011, que conquistou após a desclassificação por doping do espanhol Alberto Contador, Scarponi, que também esteve suspenso por dopagem entre 2007 e 2008, tinha vencido a Tirreno-Adriático em 2009 e a Volta à Catalunha em 2011.

De acordo com a agência EFE, o condutor da viatura, que conheceria pessoalmente Scarponi, não cedeu passagem no cruzamento e embateu frontalmente com o ciclista italiano, provocando-lhe morte imediata.

"O Michele morreu esta manhã num treino. É uma tragédia demasiado grande para se conseguir escrever. Perdemos um grande campeão e um rapaz especial, sempre sorridente. Era um símbolo para o grupo Astana", acrescentou a equipa cazaque.

De acordo com a polícia italiana, o corpo de Scarponi, que deixa mulher e dois filhos menores, foi levado para o hospital regional Torrette, para a realização de alguns exames, enquanto o condutor, de 57 anos e residente em Filottrano, será, ainda de acordo com as autoridades, acusado de homicídio pelo acidente rodoviário.