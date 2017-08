Pub

Mick Schumacher, filho do heptacampeão da Fórmula 1, vai homenagear o pai no domingo, antes do Grande Prémio da Bélgica, conduzindo monolugar de 1994, com o qual Michael conquistou o primeiro mundial.

Para assinalar o 25.º aniversário da primeira das 91 vitórias que Michael Schumacher alcançou na Fórmula 1, precisamente no circuito de Spa-Francorchamps, Mick, de 18 anos, que compete na F3 europeia, vai rolar com o Benetton Ford B 194-5 de 1994, com o qual o seu pai logrou o primeiro título.

O lendário circuito das Ardennes está intimamente ligado ao nome de Schumacher, ainda a convalescer de um grave acidente de esqui, que sofreu em dezembro de 2013, em Meribel, em França, dado ter sido neste circuito que se estreou, em 1991, e obteve, em 1992, a sua primeira vitória.