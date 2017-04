Pub

Cada vez mais um homem de área, português tem apenas um drible concretizado por jogo nesta época. Luís Filipe, colega de Ronaldo no Sporting, lembra o "miúdo de finta fácil"

Cristiano Ronaldo perdeu a finta ou trocou-a por golos? Segundo dados do jornal AS, nesta época CR7 tenta driblar um rival a cada 37 minutos e tem a média de um drible bem-sucedido por jogo, quando na sua primeira época em Madrid (2009-10) conseguia três. Apesar disso, as que faz continuam a dar que falar, como a finta a Toquero, no último jogo com o Alavés, que correu mundo. Dribles à parte, Cristiano (que hoje joga com o Real Madrid em Leganés) tem 19 golos em 105 remates à baliza nesta liga espanhola, sete assistências para golo e 21 bolas recuperadas.

Por que tem baixado o número de fintas e dribles de Ronaldo, época após época? A resposta passa pela metamorfose do capitão da seleção, que mudou profundamente o seu estilo de jogo, transformando as características típicas de extremo naquelas que o definem agora como um finalizador nato. O drible fácil, o sprint pela ala e a procura da linha para fazer o cruzamento deram lugar ao movimento do ataque à baliza, à velocidade sobre a bola e a um posicionamento mais nas zonas centrais, transformando-o num dos mais letais avançados da história.

Luís Filipe, ex-lateral de Sporting e Benfica, entre outros clubes, que coabitou com Ronaldo quando ele subiu a senior em Alvalade, em 2002, concorda. "Eu lembro-me de um miúdo de drible fácil, rápido, tanto na execução como no sprint, características muito boas para um extremo e para o futebol de hoje em dia", recordou ao DN, destacando a forma como Cristiano "se adaptou às características do jogo e das equipas onde jogou".

Mas isso não quer dizer que tenha perdido "o que sempre teve", apenas que ele já não tem 18 anos. "É normal que ao fim de uma brilhante e desgastante década de carreira as pernas já não deem para fazer picos de 60 e 70 metros e que se fixe mais na frente do ataque, a tendência será essa, até porque é um finalizador nato. Qualquer clube aproveitaria essa mais-valia de ter o Ronaldo a avançado ou a extremo", elogiou Luís Felipe, que ainda consegue ver "coisas" dele do início de carreira.

A metamorfose do jogo de Ronaldo é resultado da mudança para a liga espanhola. Foi em Madrid, com Pellegrini, que começou a ocupar posições mais centrais no terreno. Depois, Mourinho e Carlo Ancelotti privilegiaram a utilização de Ronaldo a extremo, mas CR7 explorou cada vez mais a tendência de fugir para o meio na procura do espaço de finalização e do golo. E o certo é que se tornou uma máquina goleadora: nas últimas seis temporadas marcou sempre mais de 50 golos por época e acrescentou três Botas de Ouro de melhor marcador europeu àquela que já tinha ganho em Manchester (2008).

A finta foi algo que nasceu com ele. Logo no primeiro treino no Sporting, com 11 anos, Cristiano Ronaldo fez uma finta e marcou um golo. O treinador perguntou--lhe se podia repetir "aquilo" e ele respondeu: "Sim, para mim é fácil fazer isto." E assim começou a crescer o talento. As horas extra nos treinos e os despiques com Quaresma pela melhor finta moldaram o craque que deslumbrou Alex Ferguson no jogo de inauguração do Estádio de Alvalade (2003) frente ao Manchester United e lhe valeu a mudança para Old Trafford.

Desde então, em dez anos a alto nível, fizeram-se dezenas de notícias que correram mundo com uma nova finta de Ronaldo. Com a mudança de Manchester para Madrid o português foi perdendo fulgor no um contra um, mas isso não o impediu de chegar ao topo.

Eleito o melhor do mundo em 2017, pela quarta vez, CR7 é agora mais avançado-centro do que extremo direito. E até ele concorda. "Estou diferente agora, sou mais um jogador de área e não tanto de jogar na ala, porque lá marco mais golos, então eu mudei a minha posição ligeiramente", admitiu o português, campeão do Euro 2016, que aos 32 anos tem a impressionante marca de 390 golos em oito épocas pelo Real Madrid.