Manuel Sérgio juntou na Assembleia da República várias personalidades que prestaram tributo ao filósofo do desporto

Manuel Sérgio foi ontem o centro de todas as atenções no colóquio que homenageou a sua "Obra e Pensamento", numa sessão realizada na Sala do Senado da Assembleia da República. Várias personalidades do desporto estiveram presentes para recordar a importância do filósofo nas suas vidas.

O momento alto foi a intervenção de Jorge Jesus, tantas vezes elogiado por Manuel Sérgio, que fez questão de sublinhar a importância do atual treinador do Sporting. "É preciso ter muito respeito por homens como Jorge Jesus. Aprendi muito com ele, como quero aprender com toda a gente. Foi um mestre para mim em muitos aspetos", sublinhou o filósofo, que deixou depois um aviso aos que criticam o técnico: "Com o Jorge aprende-se tanto sobre futebol, mas as pessoas só falam dos erros de gramática..."

As palavras do técnico, tal como as de outros intervenientes, tocaram fundo no coração de Manuel Sérgio, como ficou bem expresso no abraço que trocaram após o discurso de Jesus. "É uma personalidade da cultura portuguesa, um homem de uma inteligência acima do normal e que me ensinou muito", disse Jesus, que recordou os tempos em que trabalharam juntos. "Quando estava no Benfica convidei-o para a minha equipa técnica. E ele, surpreendido, disse-me para quê porque não percebia nada de tática", recordou, explicando o que pretendia: "Falo muito com Manuel Sérgio desde os tempos do Belenenses, e na altura explicou-me como começou o domínio de um clube e obrigou-me a pensar." Na prática, Jesus queria que Manuel Sérgio lhe "abrisse novos horizontes". "Tinha de me desenvolver noutras áreas de conhecimento que me pudessem ajudar. Ele obrigou-me a pensar e fez que hoje seja muito melhor treinador", sublinhou.

Manuel Sérgio só ficou um ano no Benfica "porque no futebol há muitas armadilhas e ele caiu numa armadilha por causa de uma entrevista" - na altura, o filósofo disse a uma rádio que via Jesus mudar-se da Luz para o FC Porto. Jesus terminou a sua intervenção com um agradecimento: "Obrigado por me ter feito pensar e fazer que seja hoje melhor treinador."

Encontros quase imediatos

José Mourinho, Fernando Santos, Rui Vitória e Pinto da Costa estavam na lista inicial de oradores, mas acabaram por não comparecer num colóquio que esteve para ter sido palco de vários encontros entre personalidades que têm tido conflitos no dia-a-dia do futebol.

O reencontro público entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus quase aconteceu antes do início da sessão. Chegaram a cruzar-se... mas no momento em que o presidente do Benfica abandonava o local, após ter cumprimentado Manuel Sérgio e lhe explicar as razões por que não podia ficar, o treinador do Sporting estendia a mão a uma outra pessoa conhecida.

Entre os oradores, o nome de José Maria Pedroto foi muitas vezes evocado, na presença do filho Rui Pedroto. E José Neto, antigo adjunto do FC Porto, fez mesmo uma revelação curiosa a propósito de Manuel Sérgio: "Pedroto dizia-me que estávamos perante um profeta."

E foi este profeta ou pensador das ciências humanas que no final do colóquio foi agraciado com o colar de mérito pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.