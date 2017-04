Pub

Catalães venceram o Real Madrid por 3-2 e estão na liderança, ainda que com os mesmos pontos e mais um jogo

O campeonato espanhol está relançado. Aos 92 minutos do clássico Real Madrid-Barcelona, o título estava praticamente atribuído aos merengues, fruto do então empate a dois golos. Mas Messi, no derradeiro segundo, bateu Keylor Navas, deixando os blaugrana em delírio. O Barça passa para a frente da Liga, com os mesmos pontos que Cristiano Ronaldo e companhia, mas com mais uma partida do que o Real Madrid.

O clássico de ontem terá sido um dos melhores dos últimos anos. Houve velocidade do princípio ao fim, grandes jogadas, golos fantásticos e defesas de levantar um estádio por parte de Keylor Navas e Ter Stegen.

O Real Madrid, com Cristiano Ronaldo no onze, começou melhor, pressionando o Barcelona e conseguindo chegar ao golo aos 28", por intermédio de Casemiro.

O resultado era justo, mas após o golo os merengues baixaram um pouco o ritmo. Aí o Barcelona tomou conta do jogo. Sempre com Messi a liderar a equipa, não demorou a chegarem ao empate, aos 33", com o argentino a fazer o 1-1 numa jogada individual.

Estava vivo o jogo e nos derradeiros 12 minutos até ao intervalo os guarda-redes Navas e Ter Stegen foram os principais responsáveis por não terem surgido mais golos. Prometia o segundo tempo.

O Barcelona precisava de ganhar para continuar a sonhar com a reconquista do título, mas foi mais uma vez o Real Madrid a entrar melhor. Falharam, contudo, na finalização, com Ronaldo e Benzema a demonstrarem falta de concentração na área do adversário. O Barcelona começou a crescer na partida novamente a partir dos 60" e mais uma vez com Messi a destacar-se. Navas começou a brilhar, evitando uma mão-cheia de golos, mas foi incapaz de suster um remate de fora da área de Rakitic, aos 73". O golo intranquilizou o Real Madrid, que parecia não conseguir responder - CR7 falhou a melhor oportunidade na cara de Ter Stegen, aos 79", já depois de Sergio Ramos ter sido expulso, mas James Rodríguez haveria de empatar a quatro minutos do fim.

Os merengues faziam a festa, mas Messi acabaria por lançar o último foguete, com um remate colocado no último segundo que valeu o triunfo por 3-2. O campeonato está agora relançado com os blaugrana na frente. O Real Madrid, contudo, tem uma partida em atraso, no campo do Celta de Vigo.

Mourinho vence antes do dérbi

O Manchester United de José Mourinho somou ontem a terceira vitória consecutiva na Liga inglesa, ao triunfar por 2-0 na deslocação ao campo do Burnley, e está agora a um ponto do rival City - os dois clubes medem forças na quinta-feira. Em caso de vitória, podem apanhar o Liverpool no terceiro lugar, depois da surpreendente derrota caseira de ontem dos reds diante do Crystal Palace.

Sem Ibrahimovic, que contraiu uma lesão grave e vai parar vários meses, Mourinho colocou Wayne Rooney a titular. O primeiro golo surgiu aos 21 minutos e foi da autoria de Anthony Martial. Um golo que vai custar aos cofres do Manchester United... dez milhões de euros. Tudo porque quando o atacante francês trocou o Mónaco por Old Trafford, em 2015, por 50 milhões de euros, ficou estabelecido que os red devils teriam de pagar mais dez milhões quando o jovem atingisse os 25 golos, feito alcançado ontem num campo onde o Manchester United não marcava há 40 anos. O segundo golo foi apontado por Rooney, aos 39".

Ainda em Inglaterra, mas para a Taça, o Arsenal recebeu e venceu o Manchester City, de Pep Guardiola, por 2-1, e vai disputar a final com o Chelsea. Agüero e Nacho Monreal marcaram os golos no empate (1-1) no tempo regulamentar, cabendo a Alexis Sanchéz apontar o golo do triunfo dos gunners.

Na Grécia, o Olympiacos dos portugueses André Martins e Diogo Figueiras sagrou-se campeão grego pela sétima vez consecutiva, e pela 44.ª na história, ao golear em casa o Giannina (5-0). O emblema helénico teve Paulo Bento como treinador até março.

Já na Liga francesa, o Mónaco regressou à liderança do campeonato depois de um triunfo bastante suado sobre o Olympique de Lyon, por 2-1. Os comandados de Leonardo Jardim, que colocou Bernardo Silva a titular, chegaram à vantagem por Falcao e Mbappe, aos 36" e 44", com Tousart a fixar o resultado aos 51".