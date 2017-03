Pub

Castigado com quatro jogos de suspensão, ao serviço da Argentina, avançado alega que não se dirigiu ao árbitro assistente que se queixou de ter sido insultado.

"O que disse jamais foi dirigido ao assistente. Foram palavras ditas para o ar", defende-se Lionel Messi, no recurso da Federação Argentina de Futebol ao castigo que lhe foi aplicado pela FIFA (quatro jogos de suspensão), por alegadamente ter insultado um fiscal de linha, durante o jogo da semana passada contra o Chile (vitória alviceleste por 1-0).

O argumento e a citação do avançado do Barcelona foram divulgados esta quarta-feira pelo jornal La Nacion. Messi foi punido pelas "palavras injuriosas" dirigidas ao árbitro assistente brasileiro Emerson Carvalho durante a partida com o Chile, quando reclamava de uma falta sofrida.

Caso o castigo se mantenha, a estrela vai desfalcar a seleção das Pampas nos últimos quatro jogos da fase sul-americana de apuramento para o Mundial 2018. A Argentina está no quinto lugar, em risco de falhar o apuramento (apenas os quatro primeiros se qualificam diretamente).