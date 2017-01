Pub

Golo do argentino aos 90 minutos minimizou os prejuízo da jornada. Real Madrid aumenta vantagem

Lionel Messi salvou hoje 'in extremis' o FC Barcelona ao fazer o golo do empate dos catalães frente ao Villarreal (1-1), isolando-se no topo dos melhores marcadores da Liga espanhola de futebol.

Num encontro em que o 'Barça' nunca conseguiu descortinar o seu habitual fio de jogo, o avançado argentino surgiu como antídoto para males maiores, marcando aos 90 minutos.

Três dias depois de perder com o Athletic Bilbau para a Taça do Rei, o FC Barcelona esteve muito perto de sofrer a terceira derrota no campeonato espanhol, uma vez que esteve em desvantagem desde que o italiano Nicola Sansone abriu o marcador, aos 49 minutos.

Messi, o mais incansável e inconformado dos jogadores 'culés', esteve perto do golo por duas vezes, primeiro aos 43 minutos, quando obrigou o guarda-redes Sergio Asenjo a uma grande defesa, e depois aos 73, quando o seu remate embateu no poste esquerdo da baliza do Villarreal.

Mas, aos 90 minutos, a estrela argentina finalmente acertou, garantindo um ponto que permite aos catalães ficarem a cinco pontos do líder Real Madrid, que soma 40.

Ainda assim, o FC Barcelona viu o Sevilha, que tem 36 pontos, ultrapassá-lo na tabela classificativa, enquanto o Villarreal (30) perdeu o quarto posto para o Atlético de Madrid.

Já o Atlethic Bilbau perdeu terreno na luta pelos lugares europeus, ao empatar a zero em casa com o Alavés, 12.º classificado, somando agora 27 pontos, menos dois do que a Real Sociedad, que ocupa o sexto e último posto de acesso à Europa.

Nos outros encontros da 17.ª jornada hoje disputados, o Celta de Vigo (9.º) recebeu e derrotou o Málaga por 3-1 (13.º), enquanto o Bétis (14.º) bateu o Leganés (16.º) por 2-0.