Pub

O futebolista argentino afirmou esta quarta-feira que foi "um enorme prazer" ter partilhado os últimos anos com o avançado brasileiro, que deverá transferir-se do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain

"Foi um prazer enorme ter partilhado estes anos contigo, meu amigo. Desejo-te muita sorte nesta nova etapa da tua vida", escreveu Messi no seu perfil na rede social Instagram.

A mensagem de Messi é acompanhada por uma série de fotografias dos dois jogadores juntos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Hoje de manhã, o FC Barcelona confirmou que Neymar se despediu dos colegas e foi dispensado do treino. Entretanto, Wagner Ribeiro, empresário do futebolista brasileiro, confirmou que o PSG pagará nas próximas horas os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de contrato com o FC Barcelona.