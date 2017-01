Pub

Barcelona revela que decisão deveu-se à preparação do jogo com o Athletic Bilbao

O Barcelona revelou na manhã desta segunda-feira que os seus jogadores nomeados para prémios na Gala da FIFA, que se realiza em Zurique, na Suíça, não vão marcar presença na cerimónia, salientando que esta decisão se fica a dever à preparação do jogo com o Athletic Bilbao, marcado para quarta-feira, para a Taça do Rei.

Lionel Messi, que concorre com Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann ao prémio de melhor do mundo, Gerard Piqué, Andrés Iniesta e Luis .Suárez eram os jogadores nomeados para prémios

No 'The Best', como é conhecido o novo troféu da FIFA que distingue o melhor jogador do ano, a equipe catalã será representada pelo presidente Josep Maria Bartomeu.

Refira-se que no ano passado, quando Cristiano Ronaldo venceu o troféu, o Barcelona tomou idêntica posição.