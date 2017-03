Pub

Argentino apontou um golo e fez duas assistências no triunfo folgado (5-0) sobre os galegos.

O Barcelona goleou este sábado o Celta Vigo, por 5-0, com uma exibição de luxo de Lionel Messi.

Em Nou Camp, no primeiro jogo desde que o técnico Luis Enrique anunciou a saída do clube no final da temporada, o argentino foi a estrela do encontro, com dois golos e duas assistências, tendo reforçado o comando da lista dos melhores marcadores com 23 remates certeiros.

Messi abriu a contagem aos 24 minutos e fechou a goleada aos 64', depois de já ter assistido o brasileiro Neymar, aos 40', e o francês Umtiti, aos 61'. O croata Rakitic também inscreveu o seu nome na história do jogo, aos 57'.

O português André Gomes falhou o jogo por doença.

A formação catalã manteve o primeiro lugar da prova, com 60 pontos, mais um que o Real Madrid, segundo classificado, que tem menos um jogo disputado.

Por seu lado, o Celta Vigo segue no 10.º lugar, já a 10 pontos dos lugares que dão acesso às competições europeias.