Pub

Novo ano começa com o Dakar e termina com o desfecho do mundial de surf, que este ano volta a ter um português. Pelo meio, muito mais, a garantir mais um ano de emoções fortes.

O ano de 2017 não terá o recheio do ano anterior (Europeu e Jogos Olímpicos, duas das três maiores competições de desporto), mas não haverá mês sem competições capazes de cativar a atenção de milhões de pessoas, num ano em que Gondomar será a cidade europeia de desporto. Tome nota.

Janeiro: Dakar para o arranque

É jáhoje que arranca o 39.º Rali Dakar, considerado a mais exigente de sempre pela organização. Com partida no Paraguai e etapas de elevada dificuldade na Bolívia e na Argentina, conta com 11 pilotos portugueses nas motos e com Paulo Gonçalves e Hélder Rodrigues na luta pelo título. No dia 14 começa a Taça das Nações Africanas, com a Guiné-Bissau como única seleção dos PALOP presente. O Open da Austrália e o Mundial de andebol também merecem destaque.

Fevereiro:Super Bowl e râguebi

O mês mais curto será também um dos mais tranquilos no calendário de 2016. A 51.ª edição do Super Bowl, que decide o campeão do futebol americano nos EUA, será o espetáculo de maior mediatismo, mas o râguebi também se destaca, com o tradicional Seis Nações.

Março: Fórmula 1 e Kikas no surf

O mês arranca com os Europeus de pista coberta em atletismo, em Belgrado (3 a 5) e acaba com o arranque dos Mundiais de Fórmula 1 (Austrália) e de Moto GP (Qatar). Mas também é mês de estreia de Frederico "Kikas" Morais no principal circuito mundial de surf (dia 10, Gold Coast, Austrália).

Abril: golfe e Estoril Open

A 81.ª edição do Masters de golfe, a ser disputada em Augusta, EUA, marca o início do mês (6 a 9), que inclui também o arranque dos play-offs na NBA. O Mundial de futebol de praia será nas Bahamas, com a seleção portuguesa, e a 29 começa o Estoril Open em ténis.

Maio: Rali e Mundial sub-20

Um mês recheado. O Open de Portugal regressa ao calendário do European Tour de golfe, sete anos depois, e vai decorrer em Portimão, de 11 a 13 de maio. O Rali de Portugal corre-se de 19 a 21, novamente no norte, e no ténis é mês de arranque para Roland Garros (28-11 junho), o torneio francês de terra batida. No futebol, destaque para a final da Liga Europa (24), na Suécia, e para o arranque do Mundial de sub-20, na Coreia do Sul, com a participação da seleção lusa, além do final da Liga portuguesa (20).

Junho: Confederações na Rússia

Portugal estará entre os participantes no Europeu de sub-21, que terá início a 16 de junho, na Polónia, mas o espetáculo do futebol começa logo no dia 3, com a final da Liga dos Campeões, no País de Gales. A 17, arranca a competição de maior destaque: Portugal vai estrear-se na Taça das Confederações, na Rússia, na antecâmara para o Mundial 2018. No fim do mês, Portugal acolhe os Europeus de maratonas de canoagem e a 17 arranca mais uma edição da prestigiada America"s Cup em vela.

Julho: Estreia feminina no Euro

A principal competição de ciclismo arranca dia 1 - o emblemático Tour de France -, dois dias antes do torneio de Wimbledon em ténis. Os Mundiais de natação arrancam a 14 de julho, na Hungria, e a seleção feminina portuguesa de futebol estreia-se num Europeu (dia 16).

Agosto: Mundiais de atletismo

Os Mundiais de atletismo, em Londres, marcam o início do mês (4 a 13), que no final terá o arranque do US Open de ténis e do Eurobasket de 2017. No futebol, há a Supertaça europeia e o início dos principais campeonatos na Europa.

Setembro: Golfe em Vilamoura

Destaque para os Mundiais de estrada de ciclismo, que começam dia 17, na Noruega, enquanto a 17 começam os Mundiais de Ginástica artística, no Canadá. No final do mês, o European Tour de golfe volta a Portugal, agora em Vilamoura, para mais uma edição do Portugal Masters (21 a 24). Também é mês de começar (dia 7) nova época na NFL, a liga de futebol americano.

Outubro: Vela e surf em Portugal

A Volvo Ocean Race, em vela, regressa a Lisboa, em finais de outubro, naquela que será a prova com o maior formato de sempre. E, pelo nono ano consecutivo, Portugal vai acolher uma etapa do circuito mundial de surf, novamente em Peniche, entre os dias 17 e 28. O Mundial de sub-17 de futebol terá palco na Índia.

Novembro: campeão de F1

Mês que deverá decidir o campeão de Fórmula 1 - a última etapa decorrerá novamente em Abu Dhabi, dia 26. Antes, as finais ATP de ténis terão início no dia 12, no Reino Unido, e o calendário anual de grandes maratonas termina com a de Nova iorque (5).

Dezembro: corta-mato e Havai

Com a proximidade da época natalícia e do fim do ano, as grandes competições estarão concluídas na primeira quinzena. Os Europeus de corta-mato serão a última grande competição europeia, dia 10, na Eslováquia. O Mundial de surf termina entre 8 e 20, no Havai.