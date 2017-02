Pub

A construtora campeã mundial mostrou o W08, carro para a nova época de Fórmula 1

A Mercedes revelou, nesta quinta-feira, as primeiras imagens do W08, o bólide oficial da escuderia campeã do mundo para a nova época de Fórmula 1.

Lewis Hamilton e Bottas já testaram o monolugar no circuito de Silverstone, deixando elogios ao novo carro.