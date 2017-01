Menino luso-descendente que confortou adepto francês nomeado para os Laureus

Pub

Mathis Devillier é um dos seis candidatos a Momento do Ano no Desporto e é, nesta altura, o mais votado.

Mathis Devillier, o menino luso-descendente que se tornou conhecido mundialmente, por confortar um adepto francês, após a final do Euro 2016 é candidato aos Prémios Laureus, na categoria de Melhor Momento de 2016. E é nesta altura o mais votado.

Mathis estava a ver a final, que Portugal venceu (1-0), com um golo de Éder, numa praça de Paris, tendo confortado um adepto francês que chorava com a derrota da França.

Para além de Mathis, estão nomeados:

- A receção dos adeptos da Islândia à seleção nacional, após o Euro 2016.

- Alistair Brownlee, o atleta que, no campeonato do mundo de triatlo, perdeu o 1-º lugar ao ajudar o irmão a cortar a meta, numa que altura em que ele estava quase a desmaiar.

- Abbey D"Agostino, americana que caiu após tropeçar em Nikki Hamblin, durante a final dos 5 mil metros, nos Jogos Olímpicos, mas levantou-se e carregou a adversária até à meta.

- A equipa sub-12 do Barcelona, que confortou uma seleção de miúdos japoneses, após uma derrota.

- Jack Sock no Ténis (ganhava 5-4, com 0-30), que pediu a revisão de uma bola, mesmo depois de o árbitro ter considerado fora e lhe dar o ponto... A revisão mostrou que a bola do adversário afinal foi dentro e Sock acabou por perder o encontro...