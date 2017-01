Pub

Golfista português com bom arranque de temporada no European Tour

O golfista Ricardo Melo Gouveia garantiu hoje a presença nas duas voltas decisivas do Abu Dhabi Championship, prova do circuito europeu, ao totalizar um agregado de 141 pancadas (três abaixo do Par).

Com o 'cut' fixado em 142 pancadas, o português - que arranca nesta prova a sua segunda temporada como membro do European Tour - entregou hoje um cartão com 69 pancadas, melhorando o 'score' de 72 'shots' alcançado na quinta-feira, na primeira volta.

Hoje, Melo Gouveia, que subiu 24 posições e segue agora no grupo de jogadores classificados na posição 51, marcou quatro 'birdies' (uma pancada abaixo) e um 'bogey' (uma pancada acima).

Na liderança da prova está o alemão Martin Kaymer, com 132 pancadas, seguido do espanhol Rafa Cabrero Bello, segundo com um agregado de 133 'shots'.

No ano passado, Ricardo Melo Gouveia terminou o Abu Dhabi Championship na 61.ª posição.