A atual campeã mundial da maratona, Rosa Chelimo, do Bahrein, é a cabeça de cartaz da 18.ª edição da meia maratona Rock'n'Roll de Lisboa, hoje apresentada, e que este ano terá um novo percurso

A prova que, juntamente com a mini maratona, conta já com 16.000 inscritos, mantém a partida na Ponte Vasco da Gama, mas a meta estará colocada na Praça do Comércio, depois de nas edições anteriores ter terminado no Parque das Nações.

"Este ano, a meia maratona entra no centro da cidade, passando no Marquês de Pombal para terminar junto ao Arco da Rua Augusta. O anterior percurso era mais maçador", referiu Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, a entidade organizadora do evento, agendado para 15 de outubro.

Com um percurso novo, o presidente do Maratona elege como principal objetivo um novo recorde da prova no setor masculino, atualmente fixado em 1:00.19 minutos.

"Temos três atletas com tempos na casa dos 59 minutos, e outros três com 60. Vamos ver se o trajeto se ajusta", referiu.

Em Lisboa, vão marcar presença o queniano Alex Korio (59.28), e os etíopes Lelisa Desisa (59.30) e Imane Merga (59.56), todos com marcas abaixo da hora.

Na prova masculina, entre os portugueses destacam-se as presenças de Rui Silva, que tem como melhor marca na 'meia' 1:01.24 horas, Samuel Barata, que recentemente foi quinto classificado nos 10.000 nas Universíadas, e Hermano Ferreira.

Em femininos, além de Rosa Chelimo - que em março de 2015 venceu a meia maratona de Lisboa - são esperadas as presenças da queniana Ruth Chepngetich e da etíope Genet Yalew, ambas com marcas abaixo de 1:07.00 minutos.

A prova vai contar também com as portuguesas Sara Moreira, atual campeã europeia da distância, e Joana Costa.

A cerca de 1.000 inscrições de atingir o limite de 17.000, a 'outra' meia maratona da capital portuguesa integra ainda quatro provas-satélite: o passeio avós e netos e o evento mini campeões, ambos no sábado, e a prova em cadeira de rodas e a mini maratona, no domingo.