Pub

O médio internacional uruguaio ex-Fiorentin) assinou um contrato válido por quatro temporadas com o Inter Milão, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga italiana

Vecino, de 25 anos, chegou ao emblema de Florença em 2012/13, proveniente do Nacional. Antes, já tinha jogado no Central Español, também no Uruguai. Já com vínculo à formação 'viola', foi cedido a Cagliari e Empoli.

No Inter Milão, que terminou o último campeonato no sétimo lugar, Vecino vai ser companheiro de equipa do português João Mário.