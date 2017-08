Pub

O médio do Hamburgo vai parar sete meses por lesão no ligamento cruzado da perna direita, contraída quando festejava o golo marcado sábado contra o Augsburgo

Müller, de 30 anos, lesionou-se quando comemorava o golo 'solitário' do jogo, logo aos 8 minutos, tendo de ser substituído aos 15 por Aaron Hunt.

Veja aqui o vídeo:

[livescore:62aCg3n_iYI]

Este domingo de manhã, o departamento médico do Hamburgo confirmou os piores prognósticos: rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e sete meses de paragem.

"O diagnóstico é um grande choque para nós e um grande golpe neste início de temporada. Uma notícia muito amarga para Nicolai. Vamos apoiá-lo o melhor que pudermos", comentou o diretor desportivo do Hamburgo, Jens Todt.