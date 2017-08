Pub

A atleta do CN Rio Maior, de 37 anos, fez os 50 km em 4:05.56 horas, pulverizando o seu recorde mundial

A portuguesa Inês Henriques conquistou hoje a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Londres, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.

A atleta do CN Rio Maior, de 37 anos, foi cronometrada em 4:05.56 horas, pulverizando o seu recorde mundial, que estava fixado nas 4:08.25 horas e datava de 15 de janeiro de 2017, em Porto de Mós.

Até chegar a Londres, Inês Henriques tinha no currículo três participações olímpicas, a última das quais no Rio2016, onde alcançou o 12.º posto nos 20 km marcha. A atleta conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.

O pódio nos Mundiais de Londres foi completado com duas atletas chinesas: Hang Yin, prata, com 4:08.58, e Shuqing Yang, bronze, com 4:20.49.

Palmarés de Inês Henriques:

Local/data de nascimento: Santarém, 1 maio de 1980 (37 anos)

Clube: CN Rio Maior (desde 1992)

Treinador: Jorge Miguel (desde 1992)

Principais recordes pessoais:

20 km marcha - 1:29.00 (2016)

50 km marcha - 4:05.56 (Londres, 2017) Recorde do Mundo.

Principais resultados, em 20 km marcha:

7.ª no Mundial de 2007. (Sete participações, entre 2001 e 2015).

12.ª nos Jogos Olímpicos Rio2016 (também competiu em 2004 e 2012).

8.ª no Europeu de 2010 (Quatro participações, entre 2002 e 2014).

Vice-campeã nacional de 20 km (três vezes campeã) e atual campeã de 50 km.

