Pub

"O prisioneiro orangotango obedeceu Às regras de um circo e enriqueceu até mais não poder", escreveu o irlandês no Twitter

Uma semana após o combate do século com Floyd Mayweather, o irlandês Connor McGregor utilizou a sua conta de Twitter para lançar uma frase que fez muitos suspeitarem que o combate pode ter sido previamente combinado.

"O orangotango capturado obedeceu às regras de um circo e enriqueceu até mais não poder", escreveu o lutador de artes marciais mistas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

McGregor recebeu 30 milhões de euros para lutar com o norte-americano, mas o lucro total deve ascender a 100 milhões.

No ringue, aquele que ficou conhecido como o Money Fight (o combate do dinheiro), terminou com a vitória do pugilista norte-americano Floyd Mayweather, por "knockout" técnico.