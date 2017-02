McGee vs. Shaq. Brincadeira descambou na zanga que está a agitar a NBA

Pub

Poste dos Warriors fartou-se de ser ridicularizado na TV pelo ex-jogador e a discussão escalou para insultos e ameaças

Nas cinco vezes em que se defrontaram dentro de campo, enquanto coincidiram como jogadores na NBA, Shaquille O"Neal levou sempre a melhor sobre JaVale McGee. Mas esse duelo debaixo das tabelas nunca teve um décimo da expressão daquele que o agora comentador e o poste dos Golden State Warriors travaram ao longo da última semana, gerando enorme sobressalto na liga norte-americana.

JaVale McGee cansou-se de ser MVP do Shaqtin" a Fool - um segmento do programa sobre a NBA transmitido pela TNT em que Shaq ridiculariza algumas figuras do meio. A tendência de McGee para protagonizar jogadas insólitas e momentos de grande aselhice - ou desconcentração, se preferirmos ser mais brandos - fez dele uma estrela pelos piores motivos.

Até que McGee, farto da reputação que estava a ganhar, decidiu utilizar o Twitter para ripostar, exigindo a Shaq que o deixasse em paz. A partir daí foi sempre a descer. O antigo jogador dos LA Lakers fez questão de retorquir em tom ameaçador e depressa a discussão descambou numa zanga que incendiou os ânimos na NBA ao longo dos últimos dias.

"Os fãs acham que isto é a vida real. Pensam que sou um idiota", desabafou McGee, mostrando-se já agastado por vários anos de "humilhação". E Shaq até tinha prometido dar-lhe algum descanso, mas não resistiu a um último vídeo, que acabou por detonar a confusão. "Gozas comigo há cinco ou seis anos, achavas que ia ficar calado?", disparou McGee, já depois de Shaq o ter ameaçado fisicamente.

Esta é uma das poucas partes da troca de acusações que podem ser reproduzidas sem recurso a linguagem imprópria. A discussão ficou tão feia que até os colegas de McGee nos Warriors, como a superestrela Kevin Durant, saíram em sua defesa, alegando que a brincadeira foi longe de mais.

Os próprios responsáveis pela equipa de Golden State decidiram entrar em contacto com a Turner Sports, empresa que detém a estação televisiva TNT, de forma a expressarem a sua preocupação pelo efeito devastador que o programa de Shaq pode estar a ter na reputação do seu jogador.

"É um pouco infantil", considerou Kevin Durant. "O Shaq também era péssimo a marcar lances livres, falhava afundanços... Era maior e mais forte do que todos os outros, mas não tinha técnica. Era um grande jogador, mas também tinha os seus defeitos", criticou KD, que também não haveria de ficar sem resposta. "É muito fixe defenderes o teu colega, mas isto não te diz respeito", atirou Shaq.

Steve Kerr, que até trabalhou na TNT antes de assumir o cargo de treinador dos Warriors, optou por uma via mais diplomática. "Não o culpo [McGee] por se sentir frustrado. O Shaq tem vindo a meter-se com ele durante muitos anos. Parece não ter fim", argumentou Kerr, salientado que isto danifica a imagem de McGee. "Eu próprio tinha algum preconceito em relação a ele antes de ele chegar aqui, o que acabou por revelar-se totalmente falso. Muito por culpa do Shaq", concluiu.

Sob o comando de Kerr, o poste de 2,13 metros tem sido um jogador útil (média de 6.1 pontos e 3.2 ressaltos na fase regular), arriscando-se a fazer uma figura bem diferente caso conquiste o seu primeiro anel no final da temporada.