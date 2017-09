Pub

Ex-jogador do Mónaco esteve em destaque na goleada da sua nova equipa em Metz (5-1)

Cinco jogos, cinco vitórias para o Paris SG na Ligue 1. Em Metz, a equipa orientada por Unai Emery apontou uma mão-cheia de golos (5-1), incluindo um do reforço Mbappé, que se estreou com a camisola dos parisienses, e voltou a destacar-se no topo da classificação, uma vez que o Mónaco de Leonardo Jardim apenas joga este sábado em Nice.

Ainda assim, os parisienses apenas arrancaram para a goleada depois de os locais ficarem reduzidos a dez unidades, devido à expulsão do camaronês Assou-Ekotto aos 56 minutos, numa altura em que o resultado estava em 1-1 (Rivière, 37'; Cavani, 31).



Em vantagem numérica, coube a Mbappé desbloquear o marcador, num bom remate (59'). Neymar (69'), Cavani (75') e Lucas Moura (87') fecharam a contagem e, pela primeira vez na sua história, o Paris SG venceu os primeiros cinco jogos na Liga.