Pub

Notícia avançada pelo "The Sunday Times" garante que existiram negociações entre Real e Manchester United

Cristiano Ronaldo esteve muito perto de regressar ao Manchester United esta época, e a transferência só não aconteceu por causa de Mbappé, de acordo com o jornal britânico The Sunday Times.

Terá sido o próprio jogador a informar o antigo clube que os espanhóis estariam disponíveis para a venda, já que estaria frustrado e desejaria voltar ao Reino Unido, escreve o jornal.

Segundo o Times, o Real Madrid pretendia contratar o jovem francês de 18 anos ao Mónaco, e nesse sentido estava em negociações com o Manchester United com vista à saída de Ronaldo. O plano era usar o dinheiro conseguido com a venda, cerca de 110 milhões de euros, e a poupança em salários, para comprar Mbappé.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Só que Mbappé roeu a corda, em parte pela pressão de chegar ao clube para substituir Ronaldo, e optou por transferir-se para o Paris Saint-Germain, situação que levou o Real a abortar todas as negociações com o Manchester United.

Ronaldo foi transferido do Manchester para o Real Madrid em 2009.