Didier Deschamps chamou o jovem avançado que se tem destacado no Mónaco de Leonardo Jardim

O jovem avançado Kylian Mbappé, que na presente temporada se tem destacado ao serviço do Mónaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, foi esta quinta-feira convocado pela primeira vez para a principal seleção de futebol de França.

Mbappé, de 18 anos, tem sido utilizado com regularidade pelo técnico luso e apontou na quarta-feira um dos golos que permitiu ao Mónaco vencer o Manchester City por 3-1 e assegurar presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em 2016/17, Kylian Mbappé, que cumpre a quarta temporada no clube monegasco, apontou 17 golos em 31 jogos.

Além do avançado de 18 anos, o selecionador gaulês, Didier Deschamps, chamou mais três jogadores do líder do campeonato gaulês, os defesas Benjamin Mendy e Djibril Sidibé e o médio Thomas Lemar.

A França, vice-campeã europeia em título, defronta a 25 de março o Luxemburgo, em jogo do Grupo A de apuramento para o Mundial2018, e joga três depois com Espanha, num encontro particular.