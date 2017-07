Pub

A concretizar-se a saída do Mónaco para o Real Madrid, o francês de 18 anos custaria mais do que Ronaldo e Figo juntos

Kylian Mbappé, 18 anos, prepara--se para pulverizar todos os recordes de transferências no futebol realizadas até ao momento, caso se confirme a notícia avançada ontem pelo jornal Marca: O Real Madrid já tem um princípio de acordo com o Mónaco para contratar o avançado numa operação que vai custar... 180 milhões de euros (160 fixos e mais 20 em variáveis). Fonte do clube monegasco desmentiu a meios de comunicação franceses a existência de um acordo (não as negociações), mas a verdade é que há muito que Mbappé é associado ao campeão europeu e é opinião generalizada de que vai mesmo ser colega de Ronaldo na nova época.

O jogador lançado pelo português Leonardo Jardim na temporada 2015/16 é a prova de que o mercado de transferências está a atingir proporções nunca antes vistas. Isto numa altura em que está em marcha uma outra negociação milionária - o PSG está disposto a pagar os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão para tirar Neymar do Barcelona.

Só para se ter uma ideia, o custo da eventual contratação de Mbappé vai custar quase o dobro do que o Real Madrid pagou por Cristiano Ronaldo (94 milhões, em 2009) e três vezes mais do que Luís Figo (60 milhões, em 2000). Isto demonstra como a indústria do futebol tem vindo a evoluir a nível financeiro nos últimos anos, com os clubes poderosos a gerarem cada vez mais receitas. São sinais dos tempos, numa altura em que a UEFA estuda medidas para colocar um travão a estas loucuras com a introdução de um novo modelo de fair-play financeiro mais restritivo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"A transferência de Pogba para o Manchester United na época passada [105 milhões] foi o princípio da evolução do mercado para números impensáveis até há bem pouco tempo. Estão a inflacionar em demasia o mercado porque o grande objetivo de meia dúzia de equipas de topo é a Liga dos Campeões", analisou Carlos Dinis, especialista em mercado, ao DN. "Este é um dos vetores que contribui para esta evolução para valores irreais, não apenas pelo valor dos jogadores mas também porque a economia europeia e mundial não atravessa uma fase de grande fulgor. Até o José Mourinho dizia isso, mas a verdade é que ele próprio contribuiu para isso", acrescentou.

Carlos Dinis lembra que muitos dos clubes que mais investem em contratações, caso do Real Madrid, não são geridos por investidores particulares donos de clubes, mas "vendem em todo o mundo pois têm uma grande implantação na Ásia, que é um mercado que determina muito a força dos clubes". O antigo consultor do Benfica Starts Fund e do Sporting Portugal Funds não tem certezas sobre se "o espetáculo do futebol vai compensar os investimentos que estão a ser realizados, isto apesar de o mercado inglês ter grandes receitas de televisão e merchandising".

Nas grandes potências europeias existem dois modelos de gestão distintos: há os clubes geridos por grandes magnatas, casos do PSG, do Manchester City, do Chelsea e mais recentemente dos dois clubes de Milão, cujos proprietários investem forte no clube muitas vezes com dinheiro próprio. E outros emblemas de gestão mais tradicional, com presidentes eleitos pelos sócios e sem proprietários, como Real Madrid, Barcelona ou o Bayern Munique.

Em janeiro, um estudo da Delloite assinalou os clubes mais ricos do mundo, com o Manchester United a destronar o Real Madrid do primeiro lugar com um recorde de receitas de 689 milhões de euros na época 2015/16 (à custa de receitas de bilheteira, direitos televisivos e vendas de produtos). Logo a seguir surgiam Barcelona (620,2 milhões) e Real Madrid (620,1). No ranking dos 20 clubes mais ricos, a maioria eram ingleses. O fosso dos clubes britânicos para os restantes será cada vez mais acentuado, fruto dos valores dos direitos de transmissão televisivos que foram revistos - o campeão inglês Chelsea recebeu quase 180 milhões de euros relativos à temporada 2016/17. E o Sunderland, último classificado, encaixou 107,5 milhões. O facto de os clubes (falamos das maiores potências) serem cada mais ricos é a principal razão para o inflacionamento do preço dos jogadores.

UEFA em alerta estuda medidas

Os cerca de 600 milhões de euros já gastos este verão pelos clubes candidatos ao título inglês (só o Manchester City já investiu 238 milhões) e as ameaças de negócios milionários como Mbappé e Neymar fizeram já disparar os alarmes na UEFA, que tem lutado mais do que nunca para que as regras do fair-play financeiro sejam cumpridas.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, está a estudar a implementação de medidas desportivas e financeiras para impedir a concentração de grandes craques no mesmo clube. E as propostas vão desde a fixação de um teto salarial, que pode ser estendido a um máximo a pagar a todo o plantel, passando pela imposição do número de jogadores que cada clube pode ter e limitação de contratações feitas em cada janela de mercado e, por fim, aquela que será eventualmente a medida mais polémica: a criação de um imposto de luxo, uma taxa que os clubes seriam obrigados a pagar no âmbito de uma grande contratação - por exemplo, 10% numa transferência de 100 milhões de euros.

Carlos Dinis concorda que faz sentido "regulamentar o futebol como os americanos fazem nos seus desportos, como por exemplo na NBA, onde se privilegia o espetáculo e existem regras para as transferências e tetos salariais". "Deveriam criar-se regras básicas para que não haja tão grandes diferenças entre o poderio económico dos clubes, pois se não existir competitividade nos campeonatos as pessoas vão-se desinteressando", analisou.

Há mais um dado que dá força à transferência de Mbappé para o Real Madrid: 2017 é um ano de eleições no Real Madrid e o presidente Florentino Pérez habitou os sócios e adeptos do clube a contratar um galático em ano eleitoral. Foi assim em 2000 com Luís Figo, em 2004 com Owen, em 2009 com Ronaldo e em 2013 com Gareth Bale.

Por falar em Bale, com a possível chegada de Mbappé, o internacional galês poderia ser negociado. E ontem José Mourinho não fechou as portas: "Bale? Estou feliz com os jogadores que tenho, mas estou aberto a outras possibilidades com futebolistas que me deem mais opções. Mas como sabem não gosto de falar de jogadores que jogam noutras equipas", referiu o treinador do Manchester United.