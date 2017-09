Pub

Avançado francês de 18 anos foi esta quarta-feira apresentado como jogador do Paris Saint-Germain (PSG). Diz que os 180 milhões de euros que os parisienses vão pagar pelo seu passe é um valor anedótico

Kylian Mbappé foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Paris Saint-Germain, clube ao qual chega por empréstimo de uma temporada pelo Mónaco, mas com uma alegada opção de compra fixada em 180 milhões de euros.

O avançado de 18 anos, questionado sobre esse valor, diz que se trata de "um valor anedótico". "O meu trabalho não é gerir dinheiro, nem esse valor está no meu bolso", afirmou o internacional francês.

Mbappé confidenciou ainda que tinha programado permanecer na equipa de Leonardo Jardim. "Honestamente, tinha pensado em ficar no Mónaco. Foi este o discurso que adotei para todos os clubes que me abordaram no final da época. Mas aconteceu uma coisa. Não é o momento nem o lugar certo para o revelar, hei de falar disto na altura certa. Não estou zangado com a direção do Mónaco, tenho grande respeito pelo vice-presidente Vadim Vasilyev", afirmou, em conferência de imprensa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O PSG é um dos melhores clubes do mundo, muito ambicioso e com um projeto muito forte. Quero ganhar tudo com o PSG, interessa-me o projeto, ter Neymar é apenas uma vantagem suplementar", acrescentou.