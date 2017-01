Pub

Norte-americano disposto a dar 14 milhões ao irlandês

Afastado da competição desde setembro de 2015, Floyd Mayweather confirmou agora que está disposto a voltar aos ringues para combater Conor McGregor. Ainda assim, o norte-americano reclama para si uma quantia de 95 milhões de euros para realizar o combate de boxe, a sua especialidade. Já para o lutador da UFC, Mayweather diz ter 15 milhões para lhe oferecer se aceitar defrontá-lo.

"Vamos tentar fazer o combate com Conor McGregor. Eles sabem qual é o meu número, uma garantia de 95 milhões, pois eu sou o Lado A. Não sei quanto dinheiro McGregor fez no passado, mas não acredito que faça mais de oito milhões num combate da UFC. Nós damos-lhe 14 milhões e podemos depois falar sobre uma percentagem do evento. Mas é claro que aí eu continuo a ser o Lado A.", referiu Mayweather, acusando McGregor de pedir demasiado por um combate.

"Como pode eke pedir 20 ou 30 milhões se ganha oito por combate? Disse que queria o combate, então façamos tudo para que aconteça", salientou.

Mayweather, de 39 anos, retirou-se oficialmente na temporada passada depois de vencer Andre Berto e ter igualado o registo de Rocky Marciano, com um parcial de 49 vitórias e nenhuma derrota. Muito se tem especulado, no entanto, com o regresso do lutador, não só por questões financeiras, mas também para poder bater o recorde de Marciano.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.