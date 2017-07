Pub

Médio do Chelsea deverá render 45 milhões aos blues

José Mourinho está prestes a garantir mais um reforço para o seu Manchester United, nomeadamente o médio Matic, a quem já tinha orientado no Chelsea.

O médio de 29 anos, que também já representou o Benfica, já realizou testes médicos pelos red devils e deverá ser oficialmente apresentado esta segunda-feira.

De acordo com várias publicações de Inglaterra, o internacional sérvio passou este domingo em Manchester e já circula mesmo uma foto na internet onde se vê Matic com uma camisola do Manchester United vestida. O médio foi um pedido de José Mourinho, que já o tinha recrutado ao Benfica, e com pouco espaço no Chelsea, depois da contratação de Bakayoko, Matic decidiu aceitar a proposta do Manchester United.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jogador renderá 45 milhões de euros ao Chelsea, isto depois de em 2014 ter sido contratado ao Benfica por 25 milhões.