Mathieu desiste e apura Pedro Sousa para a segunda ronda

Pub

Tenista português tinha perdido o primeiro set por 6-3, mas ganhou o segundo parcial por 6-4. Minutos antes de começar o terceiro set o francês desistiu. Dos cinco portugueses no quadro principal, apenas João Sousa não passou da estreia.

Paul-Henri Mathieu desistiu e Pedro Sousa torna-se no quarta português a apurar-se para a segunda ronda do Millennium Estoril Open. O tenista lisboeta tinha acabado de vencer o segundo set, por 6-4, depois de perder o primeiro por 3-6, quando o francês desistiu.

As razões da desistência do gaulês não são ainda conhecidas, mas, para já, o lisboeta de 28 anos vai estar pela primeira vez na segunda ronda de um torneio ATP. Na próxima ronda, Sousa (172.º do ranking ATP) defronta Gilles Muller.