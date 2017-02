Pub

Gomis abriu o marcador. Regressado Payet foi pela primeira vez titular e também marcou

O Olympique de Marselha bateu hoje o Guingamp, por 2-0, subindo assim ao sexto lugar do campeonato francês de futebol, com os mesmos pontos do quinto, o Saint-Étienne.

A equipa do internacional português Rolando, mais uma vez titular, passa a ter 36 pontos, a quatro do Olympique de Lyon, que é quarto com 40 pontos, após golear o Nancy, por 4-0, também nesta 23.ª jornada.

Na luta pelo título, reduzido já a três formações, o Nice respondeu de igual forma aos triunfos de Mónaco e Paris Saint-Germain, na véspera, e ganhou ao Saint-Étienne, por 1-0. O Mónaco comanda, com 55 pontos, mais três do que parisienses e nicenses.

No velódromo de Marselha, destaque para Dimitri Payet, um dos reforços de inverno, a marcar pela primeira vez no regresso ao clube em que se destacou, vindo de Inglaterra.

Para Payet, pela primeira vez titular neste seu regresso ao OM, é já o 58.º golo no campeonato gaulês.

Bafetimbi Gomis abriu o marcador, aos 26, e Payet confirmou a vitória, aos 76, que mantém os marselheses como uma das equipas mais fortes no arranque da segunda volta.

Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon desembaraçou-se sem problemas do Nancy - Valbuena, Fekir, Lacazette (de grande penalidade) e Depay fizeram os golos do robusto quadro final de 4-0.

O Lyon dificilmente fará melhor do que quarto no campeonato, já que permanece a 12 pontos do surpreendente Nice, vencedor do Saint-Étienne com o golo solitário de Cyprien.

O Rennes, de Pedro Mendes, atrasou-se na corrida à Liga Europa, com o nulo em Angers que o deixa em oitavo, a quatro pontos sexto lugar, que vale a competição europeia.

Adiado foi o Bastia-Nantes, por causa da intempérie que se abateu na Córsega. O Nantes, treinado pelo português Sérgio Conceição, segue, em 15.º, um ponto apenas acima da zona de descida.