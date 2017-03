Pub

A ideia de um projeto conjunto é do rei marroquino Mohamed VI que já pediu ajuda ao monarca espanhol

Marrocos quer avançar com uma candidatura conjunta com Portugal e Espanha para a organização do Mundial 2026, noticia esta terça-feira o jornal espanhol AS.

Segundo esta fonte, Mohamed VI, rei de Marrocos, já pediu ajuda ao seu homólogo espanhol Filipe VI, que procuram integrar Portugal neste projeto. Refira-se que portugueses e espanhóis haviam concorrido à organização do Campeonato do Mundo de 2022, que foi entregue ao Qatar.

Além desta possível candidatura, há ainda um projeto conjunto formado por Estados Unidos, Canadá e México, que no entanto pode apresentar-se à FIFA bem mais frágil devido às medidas anti-imigração do presidente americano Donald Trump.