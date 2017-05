Pub

O inglês Mark Selby conquistou esta segunda-feira pela terceira vez campeão do mundo de snooker, a segunda consecutiva, ao vencer o escocês John Higgins por 18-15 na final no campeonato, em Sheffield, no Reino Unido.

Selby, de 33 anos, chegou a estar a perder por 10-4, mas conseguiu recuperar até reclamar a vitória no final da competição, a que corresponde um prémio de 375 mil libras (cerca de 443 mil euros).

Trata-se da terceira vez nos últimos quatro anos que o inglês conquista o troféu mais importante do snooker mundial -- em 2016 derrotou o chinês Ding Junhui -, tornando-se o quatro jogador a revalidar o título mundial, depois do escocês Stephen Hendry e dos ingleses Steve Davis e Ronnie O"Sullivan.

"Alcançar três títulos mundiais é inacreditável e ser um de apenas quatro jogadores a revalidar o título é algo que só podia sonhar", comentou Selby no final da partida.

John Higgins, de 41 anos, quatro vezes campeão, uma das quais frente a Selby, em 2010, jogava a sua primeira final em seis anos. Apesar da derrota, Higgins alcança o segundo lugar no 'ranking' mundial, atrás do seu adversário de hoje.