Pub

Dyego Sousa, já em cima do apito final, marcou o golo do triunfo dos insulares (1-0).

O Marítimo está na liderança do Grupo C e depende apenas de si para chegar à final four da Taça da Liga, após venceram o Rio Ave, por 1-0.

Acabou por ser Dyego Sousa, já em cima do apito final, e beneficiando de uma falha de Cássio a dar a vitória aos insulares.

Na próxima jornada, o Sp. Braga, que tem três pontos, desloca-se à Madeira e está obrigado a vencer para estar na luta pelo apuramento. Mas pode até nem chegar, pois o Rio Ave também tem três pontos também terá de vencer o Covilhã para sonhar por uma presença no Algarve.

Em última análise, poderá ter tudo de ser decidido pelo número de golos, isto, claro, caso o Marítimo não vença o Braga. Se assim acontecer, são os madeirenses que garantem um bilhete para a final four da Taça da Liga