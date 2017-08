Pub

Eber Bessa marcou o único golo já na segunda parte

O Marítimo entrou com o pé direito na Primeira Liga ao vencer em casa esta terça-feira o Paços de Ferreira por 1-0.

Numa partida bastante equilibrada, os insulares só conseguiram chegar ao golo já no início da segunda parte, com Eber Bessa num remate acrobático, aos 57', onde o guarda-redes Charles, do Paços Ferreira, pareceu mal batido.

Com este triunfo, os comandados de Daniel Ramos juntam-se a Sporting, Portimonense e Rio Ave no topo da classificação, com três pontos.