O Marítimo recebeu e venceu o Boavista por 1-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, no qual Bebeto anotou o tento decisivo

Numa equipa em que o treinador Daniel Ramos tinha alertado que iria proceder a alterações devido ao cansaço pela participação no 'play-off' para a Liga Europa, o tento de Bebeto, aos 58 minutos, veio garantir três importantes pontos para os insulares.

A vitória permite ao Marítimo ascender ao sexto posto com os mesmos seis pontos do quinto, o Sporting de Braga, e do sétimo, o Estoril-Praia, enquanto o Boavista é último e única equipa que ainda não pontuou.