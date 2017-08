Pub

Os insulares, depois do nulo na Bulgária, bateram os búlgaros nos Barreiros com golos de Rodrigo Pinho e Ricardo Valente. Estarão, por isso, presentes no sorteio desta sexta-feira

O Marítimo garantiu esta quinta-feira a presença no playoff da Liga Europa, última etapa antes da fase de grupos da segunda competição da UEFA.



Os insulares tinham empatado sem golos na Bulgária, contudo, nos Barreiros mostraram a sua superioridade e materializaram-na com dois golos. O primeiro assinado pelo brasileiro de Rodrigo Ponho, aos 34 minutos, na conversão de uma grande penalidade a punir derrube sobre o mesmo Rodrigo Pinho.



No segundo tempo, aos 49', Ricardo Valente fez o golo da tranquilidade com um remate cruzado num lance que deixou dúvidas pois parece precedido de falta, alegadamente cometida por Éber Bessa sobre Panov.



O Botev Plovdiv tentou reagir e chegou mesmo a mostrar argumentos, sabendo que um golo deixaria a eliminatória em aberto, contudo, Charles foi sempre um guarda-redes à altura dos acontecimentos.



O Marítimo qualifica-se e esta sexta-feira será um dos clubes presentes no sorteio.