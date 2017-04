Pub

A equipa insular recebeu e venceu o clube do Restelo por 3-0, no primeiro jogo do antigo técnico do Sporting e Sp.Braga à frente dos lisboetas

O Marítimo venceu este sábado na receção ao Belenenses por 3-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marcou a estreia de Domingos Paciência no comando técnico dos lisboetas.

O brasileiro Raúl Silva, aos nove e 59, e o guineense Keita, aos 76, marcaram os golos dos madeirenses, que regressaram aos triunfos, após a derrota na visita ao Benfica (3-0), e reforçaram o sexto lugar, contabilizando agora 47 pontos.

O Belenenses, que promoveu durante a semana a troca de Quim Machado por Domingos Paciência, somou o sexto desaire consecutivo e permanece no 12.º lugar, com 32.