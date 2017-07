Pub

O Marítimo empatou hoje 0-0 na deslocação à Bulgária, frente ao Botev Plovdiv, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, e deixou todas as decisões para o jogo na Madeira.

No regresso às competições europeias, cinco anos depois, com a estreia oficial na temporada 2017/18, os insulares sentiram algumas dificuldades na etapa inicial, mas responderam com uma boa prestação na segunda parte.

O técnico Daniel Ramos fez apenas uma alteração na formação 'verde rubra' em relação ao jogo de apresentação aos sócios, ao relegar Edgar Costa para o banco de suplentes e colocando Piqueti, um de cinco reforços presentes no 'onze', além de Bebeto, Gamboa, Ricardo Valente e Rodrigo Pinho.

A equipa madeirense entrou bem na partida e teve a melhor oportunidade da primeira parte logo aos quatro minutos, com Rodrigo Pinho a rematar forte de pé esquerdo, ficando a centímetros do poste esquerdo do guardião Cvorovic. O brasileiro Fernando Viana respondeu para os anfitriões de cabeça, aos sete minutos.

O Botev Plovdiv foi exibindo maior ligação no seu jogo, tendo em conta o maior ritmo competitivo dos búlgaros, que fizeram o sétimo jogo oficial esta época.

Apesar do conjunto da casa ter chegado várias vezes à grande área insular, a situação mais perigosa surgiu num remate de longe por Nedelev, aos 27 minutos.

O Marítimo deu sinal mais na parte final do primeiro tempo, com destaque para o livre direto executado aos 45 minutos por Éber Bessa.

A partida ganhou interesse na etapa complementar, com várias ocasiões de ambos os lados. Um cabeceamento de Fernando Viana à malha lateral, aos 49 minutos, e um remate de Nedelev, aos 54, defendido por Charles foram as ameaças dos búlgaros.

Os 'verde rubros' mostraram também muita vontade em marcar, primeiro através do remate de meia distância de Erdem Sen (52 minutos) e ainda pelas tentativas de Éber Bessa (61 e 66) que estiveram perto de resultar em golo.

O relógio marcava 71 minutos quando Nedelev voltou a incomodar Charles, desta feita na cobrança de um livre que o guarda-redes brasileiro respondeu à altura.

O último quarto de hora ficou marcado por dois lances do Marítimo. Primeiro, uma situação duvidosa em que o recém-entrado Edgar Costa queixou-se de ser agarrado quando esteve à beira de se isolar.

Depois, no último minuto de jogo, um livre de Luís Martins resultou numa disputa de bola dividida entre Ricardo Valente e Cvorovic, que acabou por dar um forte desentendimento entre jogadores das duas equipas.

A segunda mão da eliminatória decorre a 03 de agosto, no Estádio do Marítimo, com o apito inicial marcado para as 20:30.