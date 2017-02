Pub

Marítimo e Nacional empataram esta segunda-feira, 0-0, no jogo que encerrou da 22.ª jornada da I Liga. Os rubroverdes isolaram-se no 6.º lugar, enquanto os alvinegros continuam abaixo da linha de água.

Não saiu do 0-0 o dérbi da Madeira entre Marítimo e Nacional, jogo que concluiu a 22.ª jornada da I Liga. A partida, intensa e dividida, entre os arquirrivais, ainda teve um golo anulado, ao marítimista Dyego Sousa: o árbitro considerou que a bola já tinha ultrapassado a linha de fundo antes da assistência de António Xavier.

Com este resultado, o Marítimo isolou-se no 6.º lugar da classificação, com 33 pontos. Foi o oitavo jogo consecutivo sem perder da equipa treinada por Daniel Ramos.

Já o Nacional somou a nona partida seguida sem vencer. A equipa orientada por Pedrag Jokanovic está na 15.ª posição: tem 15 pontos e já está quatro de distância do primeiro clube acima da linha de água (o Moreirense).