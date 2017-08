Pub

Os madeirenses têm agora de ir à Ucrânia vencer ou empatar com golos para garantirem o apuramento

O Marítimo empatou 0-0 com o Dínamo Kiev, no Estádio dos Barreiros, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Um resultado que deixa tudo em aberto para o jogo da próxima semana na Ucrânia, onde os madeirenses poderão garantir o apuramento com um empate com golos.

Ainda assim, a tarefa da equipa de Daniel Ramos não é fácil, uma vez que o Dínamo Kiev tem um orçamento muito superior e jogadores internacionais por vários países.