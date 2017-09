Pub

Medalha de prata nos Jogos de 1960 faleceu aos 87 anos. Desaparece "um grande desportista", frisa o presidente do COP

"Quando chegou a altura de nos chamarem ao pódio, sentimos um arrepio como nunca sentíramos na nossa vida. A bandeira portuguesa foi arreada preguiçosamente, para momentos depois, ao som da marcha de continência, subir de novo e ficar a tremular, altaneira, mais bonita do que nunca. Ao mesmo tempo, chegou às nossas mãos aquela rodela de prata, que tem para nós o valor de todos os diamantes do mundo": mais de 50 anos depois, Mário Gentil Quina ainda recordava com indisfarçável emoção o momento em que, ao lado do irmão José Manuel, escreveu uma das páginas mais belas da história da vela nacional. O velejador - medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Roma 1960 - faleceu anteontem, aos 83 anos.

O desporto nacional despede-se hoje (missa de corpo presente às 10:00, na Igreja da Boa Nova, no Estoril, seguida de funeral para o cemitério local) de "um grande senhor" - como lhe chama o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino. "É o desaparecimento de um grande desportista, que dedicou parte significativa da sua vida à causa do olimpismo", sublinha o dirigente, em declarações ao DN

A carreira do velejador - que também se distingiu como médico (especializado em Gastroenterologia) e professor catedrático da área - foi muito para lá daquele fim de verão de 1960 em que, ao lado do irmão José Manuel Quina, levou o barco Ma" Lindo ao 2.º lugar da classe Star nos Jogos de Roma. Mário Quina, nascido no Estoril, a 1 de janeiro de 1930, apaixonou-se pela vela ainda na adolescência, participou em quatro edições dos Jogos Olímpicos - Helsínquia 1952 ( 17.º na classe Finn), Roma 1960, México 1968 (17.º, em Star, com José Quina) e Munique 1972 (21.º em Dragão, com Francisco Quina e Fernando Bello) -, e dedicou-se ao movimento olímpico até ao fim de vida. Entre 2012 e 2016, presidiu à Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal.

Mário Quina "procurava acompanhar a evolução do desporto com muito bom senso, sempre aberto ao que de novo ia acontecendo. Fazia questão de estar presente nos eventos que se organizavam. E foi sempre reconhecido pelas gerações mais novas, a queria transmitir sempre palavras de apoio e estímulo", destaca José Manuel Constantino.

A mensagem seria de incentivo à superação, como é próprio de quem conseguiu concluir o curso de medicina ao mesmo tempo que competia entre a elite da vela mundial (também foi medalha de bronze, no Europeu da classe star, em 1965, ao lado de Manuel Ricciardi) e de quem subiu ao Olimpo, em Roma, com um barco comprado a prestações - "quando o comprei, já se chamava Ma" Lindo. Teoricamente, era o mais lindo de todos. Achei piada ao nome e mantive-o", recordou, numa cerimónia de homenagem, em 2011. "As suas competência e dedicação serviram para engrandecer várias gerações de velejadores ao longo de décadas", concluiu o presidente da Federação Portuguesa de Vela, António Roquette, em comunicado divulgado pelo organismo.