A tenista russa que está de regresso aos courts após uma suspensão de 15 meses por doping, qualificou-se para as meias-finais do torneio de Estugarda após vencer Anett Kontaveit

A jogadora de 30 anos superou a estónia Anett Kontaveit, 73.ª do ranking WTA, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 23 minutos, e vai discutir no sábado um lugar na final com Kristina Mladenovic, 19.ª jogadora mundial e primeira francesa, que bateu a espanhola Carla Suarez Navarro (6-3 e 6-2).

"Cheguei aqui sem saber verdadeiramente o que esperar. Vim tentar reencontrar o meu jogo. Estou muito bem fisicamente e tive muito tempo para me preparar. Hoje, servi melhor e ganhei os meus jogos de serviço, o que me deu confiança", disse a russa.

Sharapova, ex-líder do 'ranking' mundial, conta no seu palmarés com vitórias nos quatro torneios do 'Grand Slam' (Wimbledon em 2004, US Open em 2006, Austrália em 2008 e Roland Garros em 2012 e 2014).

A russa foi suspensa por dois anos pela ITF, depois de um controlo positivo. O castigo viria a ser reduzido para 15 meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que considerou que neste caso não havia dolo.

A russa utilizava há anos meldonium, uma substância que antes era permitida, mas que foi reclassificada pela Agência Mundial Antidopagem no início de 2016. Passou a proibida, quando se constatou a conexão entre o seu consumo e os resultados desportivos obtidos, em vários casos.

Vários desportistas russos não conferiram devidamente as alterações da listagem de substâncias proibidas em 2016 - foi assumidamente o caso da tenista, que continuou a consumir meldonium sem, alegadamente, saber que não era permitido.