A ciclista vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de juniores de pista, que se realiza de quarta-feira a domingo, em Montichiari, em Itália, competindo em scratch, omnium e na prova por pontos

A corredora ribatejana vai estrear-se na quarta-feira em scratch -- uma das disciplinas em que foi já vice-campeã europeia -- compete na sexta-feira em omnium e conclui a sua participação no domingo com a corrida por pontos.

"O objetivo é continuar a formação e o desenvolvimento. A Maria tem vindo a progredir e a demonstrar valor e potencial e necessita deste tipo de eventos para continuar a evoluir", explicou o selecionador nacional, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Ainda de acordo com o técnico, a participação neste Mundial visa discutir as primeiras posições em todas as corridas em que Maria Martins vai participar, ou seja, tentar sempre o primeiro terço da classificação, entre as oito primeiras.