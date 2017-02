Pub

Atleta do Benfica venceu a prova de salto em comprimento e assegurou os mínimos para Belgrado

Marcos Chuva venceu hoje a prova de salto em comprimento dos Campeonatos de Portugal de pista coberta, com a marca de 7,91 metros, alcançando os mínimos para os Europeus, que se realizam em Belgrado, em março.

O atleta do Benfica já liderava, à última volta, a classificação, com 7,83 metros, mas no último salto conseguiu alcançar o registo de 7,91 metros, atingindo os mínimos (7,90 metros) que o qualificam para os Campeonatos da Europa de pista coberta.

Já a 02 de fevereiro, Marcos Chuva tinha ficado perto da qualificação para os Europeus, com o registo de 7,84 metros, que lhe deu a vitória no salto em comprimento no Troféu Chamartín de atletismo, em Espanha.

Marcos Chuva revalidou o título nacional, que tinha conquistado em 2016 com 7,72 metros.

Atrás do atleta do atleta do Benfica, ficaram Ivo Tavares, com 7,31 metros, e Danilo Almeida, com 7,14.

Os Campeonatos de Portugal começaram no sábado e terminam hoje, em Pombal.