O Hull City, de Marco Silva, conquistou este sábado um ponto na visita ao Southampton, num jogo em que 'salvou' um penálti já nos descontos e que manteve a equipa fora da zona de descida na Liga inglesa de futebol.

Desde que chegou, Marco Silva apenas tinha conseguido um empate fora, com o Manchester United, de José Mourinho, somando oito derrotas, embora o registo caseiro - oito triunfos e um empate - tenha permitido à equipa aliviar a pressão da descida.

Hoje, no St. Mary's Stadium, valeu a intervenção do guarda-redes suíço Eldin Jakupovic, que aos 90+1 negou a vitória à equipa da casa, ao parar uma grande penalidade apontada pelo avançado sérvio Dusan Tadic.

Cédric Soares foi titular no Southampton, que é nono na Liga após este jogo da 34.ª jornada, enquanto o Hull City ocupa o 17.º lugar, com 34 pontos, mais três do que o Swansea (18.º), que no domingo visita o Manchester United.

Ligeiramente acima, o Hull tem o Crystal Palace (38 pontos) e o Burnley (36), que se defrontam no domingo.

Os jogos de hoje da ronda inglesa tiveram um 'jejum' de golos, com vitórias pela margem mínima do Leicester, em casa do West Bromwich (golo de Vardy), e do Bournemouth em casa do Sunderland, que desce ao 'Championship'.

Além do 'nulo' no Southampton-Hull, também o jogo entre Stoke City e West Ham, com José Fonte a titular, terminou sem golos.

Os jogos 'grandes' estão agendados para domingo, em especial com a visita do líder Chelsea ao Everton e o dérbi londrino entre Tottenham e Arsenal.

O Chelsea lidera o campeonato, com 78 ponto, mais quatro do que o Tottenham, seguindo-se o Liverpool, com 66, que na segunda-feira visita o Watford.

As equipas de Manchester também jogam no domingo, com o City (4.º), de Guardiola, a visitar o Middlesbrough, e o United (5.º), de José Mourinho, a receber o Swansea.