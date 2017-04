Pub

O futebolista senegalês tinha sido castigado com três jogos de suspensão por ter visto um cartão vermelho ao 25' do jogo com o Watford, viu a FA revogar o seu castigo

O futebolista internacional senegalês Oumar Niasse estará disponível para Marco Silva, para o jogo de sábado em que o Hull visita o Southampton, após a Federação Inglesa (FA) ter revogado o castigo ao avançado.

O jogador viu o cartão vermelho direto no jogo em que o Hull City venceu no sábado em casa o Watford (2-0), logo aos 25 minutos de jogo, mas o clube apresentou recurso junto da FA, que lhe retirou os três jogos de suspensão.

"Oumar Niasse estará disponível para jogar frente ao Southampton este fim de semana, após um recurso com sucesso em relação ao cartão vermelho mostrado ao avançado no jogo com o Watford", refere o Hull na sua página oficial.

O jogador chegou ao Hull em janeiro, como reforço de inverno, num período em que o clube contratou também o português Marco Silva, com o objetivo da manutenção e numa fase em que 'desesperava' por resultados.

Atualmente, o Hull ocupa o 17.º lugar, dois pontos acima da linha de descida e sob o comando de Marco Silva apenas sofreu um empate em casa e soma apenas vitórias no seu estádio.