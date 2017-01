Pub

No seu primeiro mês em Inglaterra, Marco Silva vai defrontar Man. United (três vezes), Liverpool, Chelsea e Arsenal

O treinador português Marco Silva lembrou o fascínio que tinha em criança pelos jogos da Taça de Inglaterra em futebol e salientou querer vencer com o Hull City no sábado, na sua estreia no clube.

"Quando era criança lembro-me dos grandes, grandes jogos da Taça de Inglaterra. Todos ouviam e sabiam sobre a competição, e estou entusiasmado em estar com uma equipa na prova. Vamos respeitar o adversário, mas queremos vencer", disse o técnico.

Marco Silva, que foi oficializado na quinta-feira como treinador do Hull City, naquela que será a sua estreia no futebol inglês, irá defrontar em casa o Swansea, num confronto da Taça entre os dois últimos classificados da Liga inglesa.

"É importante começar com uma nota positiva. É o meu primeiro jogo aqui, portanto é importante. Queremos uma vitória e seguir em frente na competição", salientou Marco Silva, em declarações publicadas na página oficial do clube.

O compromisso da Taça domina de momento a atenção do técnico português, que prefere assim não abordar já o jogo da primeira mão da Taça da Liga, na qual visitará na terça-feira o histórico Manchester United.

"Não é o jogo para o qual olhamos neste momento. O jogo mais importante é sempre o próximo, que é o Swansea e é só nisso que estou focado agora", justificou Marco Silva, acrescentando, no entanto, o entusiamo que será jogar com os 'red devils'.

Aos 39 anos, Marco Silva estava sem clube depois de ter rescindido com os gregos do Olympiacos.

Após a carreira futebolística, Marco Silva assumiu o cargo de diretor desportivo do Estoril-Praia, tornando-se treinador principal em 2011/12, levando o clube 'canarinho' à I Liga e depois à Liga Europa.

Em 2014/15, assumiu o comando técnico do Sporting, ao serviço do qual conquistou a Taça de Portugal e concluiu o campeonato no terceiro lugar.

Apesar de ter contrato com os 'leões' até ao fim de junho de 2018, rumou aos gregos do Olympiacos, em 2015/16, conquistando o sexto título consecutivo do emblema do Pireu.

O técnico chega ao Hull City com os adjuntos João Pedro Sousa e Gonçalo Pedro e o treinador de guarda-redes Hugo Oliveira.