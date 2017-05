Pub

Hull City surpreendido pelo Sunderland

O Hull City, orientado pelo treinador português Marco Silva, perdeu hoje por 2-0 na receção ao lanterna-vermelha e já 'condenado' Sunderland, complicando as contas da manutenção na Primeira Liga inglesa de futebol, em encontro da 36.ª jornada.

Billy Jones, aos 69 minutos, e Jermaine Defoe, em fora de jogo, aos 90+2, selaram o desaire do conjunto de Marco Silva, que voltou a perder como anfitrião, depois de 41 jogos e mais de três anos de invencibilidade em jogos de campeonato, numa série iniciada ao comando do Estoril-Praia.

Após o 0-1 com o Rio Ave, a 30 de março de 2014, Marco Silva não mais tinha perdido em casa, ainda por Estoril e depois por Sporting, Olympiacos e Hull City, pelo qual somara seis vitórias e um empate no KCOM Stadium.

Com este desaire, o Hull City mantém-se com 34 pontos, no 17.º lugar, último que vale a sobrevivência e que pode perder ainda hoje, se o Swansea, 18.º, com 32, vencer na receção ao Everton, sétimo, com 58. Depois, faltarão duas jornadas.

No que respeita aos lugares cimeiros, o Manchester City ascendeu ao terceiro lugar, ao receber e golear o Crystal Palace por 5-0.

O espanhol David Silva, logo aos dois minutos, os belgas Vincent Kompany, aos 49, e Kevin De Bruyne, aos 59, Raheem Sterling, aos 82, e o argentino Nicolas Otamendi, já nos descontos, aos 90+2, apontaram os tentos do City.

Com este triunfo, o 20.º na prova, o conjunto comandado pelo catalão Pep Guardiola passou a contar 69 pontos (35 jogos), os mesmos do Liverpool (35), quarto, e mais quatro do que o Manchester United (34), quinto.

A 'Premier League' é liderada pelo Chelsea, com 81 pontos, em 34 jogos, contra 77 do Tottenham, que soma 35, depois do desaire por 1-0 de sexta-feira no reduto do West Ham.

Também hoje, o West Bromwich, oitavo, empatou 2-2 no reduto do Burnley, 14.º, num embate em que o galês Sam Vokes 'bisou' para os locais (56 e 86 minutos) e o venezuelano Salomon Rondon (66) e Craig Dawson (78) para os forasteiros.

Por seu lado, o ainda campeão em título Leicester saltou para o nono lugar, ao vencer em casa o Watford por 3-0, com tentos do nigeriano Wilfred Ndidi, aos 38 minutos, do argelino Riyad Mahrez, aos 58, e de Marc Albrighton, aos 90.

No lugar imediato, o 10.º, está o Bournemouth, que empatou 2-2 na receção ao Stoke City, num embate que começou e acabou com um autogolo.