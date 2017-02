Pub

O Hull City, de Marco Silva, perdeu este sábado na visita ao Arsenal (2-0), no encontro que abriu a 25.ª ronda da liga inglesa. Alexis Sánchez fez ambos os golos.

Revestiu-se de polémica a derrota que pôs fim à série de bons resultados do Hull City, de Marco Silva, na Premier League. Após empatarem o Manchester United (0-0) e vencerem o Liverpool (2-0), os tigers perderam este sábado, na visita ao Arsenal.

Dois golos de Alexis Sánchez - aos minutos 34 e 90 (este de penálti) fizeram a diferença. No entanto, o primeiiro foi marcado com o braço: dividiu o lance com Jakupovic, guarda-redes do Hull, e viu a bola bater-lhe na mão e entrar. Quanto à grande penalidade, devido a um lance de mão na bola dentro da área, por parte de Clucas, que acabou expulso.

Com a derrota, o Hull continua em lugares de despromoção: é 18.º, com 20 pontos, mas já passou a fase mais complicada da época (encontros consecutivos com Chelsea, Man. United, Liverpool e Arsenal). Já a equipa de Arsène Wenger sobe provisoriamente ao 3.º posto, com 50 pontos e nove de atraso para o líder Chelsea.